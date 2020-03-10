Москва, , 13:19 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не приедет на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил 10 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Получили информацию, что Трамп не приедет на парад Победы в Москву. Пока не знаем, на каком уровне будут представлены США», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал лидеров входивших в антигитлеровскую коалицию стран приехать в Москву на 75-летие Победы.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать», — сказал глава государства.

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