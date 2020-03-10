Чебоксары, , 13:16 — REGNUM В Чувашии на рассмотрение Госсовета республики вынесен проект закона, предусматривающий изменения в деятельности аппаратов общественной палаты и институтов уполномоченных. Предлагается их передать в ведение администрации главы Чувашии, возложив также на администрацию решение кадровых и бухгалтерских вопросов. Работники аппаратов займутся «вопросами прямого функционала», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Инициатором законопроектом является вице-спикер Александр Федотов. Законопроектом предусматривается внесение изменений в региональные законы об общественной палате и институтах уполномоченных: по правам человека, ребёнка и по защите прав предпринимателей в Чувашии. В документе отмечается, что «в целях оптимизации» предлагается аппараты указанных четырёх структур сделать подразделениями администрации главы Чувашии.

«Ожидаемый эффект от передачи функций аппаратов общественной палаты и уполномоченных в ведение администрации главы Чувашской Республики проявится в том, что обеспечение ведение кадровой работы, бухгалтерского учёта и материальное обеспечение деятельности перейдет к администрации главы Чувашии. Работники, обеспечивающие деятельность уполномоченных, вплотную займутся вопросами прямого функционала, возложенного на аппараты уполномоченных, без отвлечения на финансово-хозяйственные вопросы», — отмечается в пояснительной записке.

Что касается четырёх работников аппарата общественной палаты, то при передаче в ведении администрации главы они «приобретут статус государственных гражданских служащих». С учётом того, что административно-хозяйственные функции будут переданы администрации главы, работники смогут «направить усилия работников на решение новых направлений деятельности».

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительного финансирования из республиканского бюджета.