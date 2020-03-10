Москва, , 13:14 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о поддержке досрочных выборов в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Наша фракция поддержит это предложение. Я убежден, что необходимо заканчивать с монополией любой партии и прежде всего с монополией «Единой России», — заявил Миронов.

«Ушли Дмитрия Медведева, пора потесниться и партии большинства», — добавил он.

В ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента.