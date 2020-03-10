Бишкек, , 13:11 — REGNUM Посольство США выразило возмущение в связи с нападением неизвестных мужчин на участниц несанкционированного митинга феминисток, проходившего в столице Киргизии 8 марта. Об этом говорится в официальном заявлении американского диппредставительства.

«Действия милиции и трусливых мужчин в масках — это публичное оскорбление женщин, которые мирно собрались на площади Победы в Международный женский день», — подчеркивают американские дипломаты.

Посольство США выразило солидарность с участницами феминистической акции и отметило, что ранее правительство и парламент Киргизии неоднократно уверяли мировое сообщество в том, что мирные собрания защищены Конституцией республики и являются важнейшим элементом действующей демократии.

ИА REGNUM напоминает, что 8 марта 2020 года в центре киргизской столице проходил митинг местных феминисток в поддержку прав женщин. Однако он был сорван группой неизвестных мужчин в ак калпаках (национальный мужской головной убор), которые напали на женщин.

Когда к месту происшествия прибыла милиционеры, нападавшие убежали. Правоохранители не стали их преследовать, а задержали участниц женской акции. Затем их доставили в милицию, где продержали несколько часов, ссылаясь на то, что митинг был несанкционированным.

События вызвали большой резонанс. Некоторые местные правозащитники требуют отставки милицейского руководства и всего правительства.