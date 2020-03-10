Москва, , 13:10 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обещает не оставлять попыток вернуть прежний пенсионный возраст, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Люди не простили эту пенсионную реформу и не простят никогда. Мы никогда не оставим усилий вернуть пенсионный возраст на прежние параметры», — заявил Миронов.

Депутаты фракции предлагали закрепить в Конституции дореформенный возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Поправку комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента отклонить.