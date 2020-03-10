Киев, , 13:09 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского так и не появилось кандидатуры силовика, который мог бы заменить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел.

Об этом 9 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат фракции «Слуга народа», заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

Она отметила, что при смене правительства были вопросы и к деятельности Авакова — «и относительно полиции, и, очевидно, относительно других моментов».

«Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД — это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… Это правда — нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо», — отметила Кравчук.