Киев, 10 марта 2020, 13:09 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского так и не появилось кандидатуры силовика, который мог бы заменить Арсена Авакова в должности министра внутренних дел.
Об этом 9 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявила депутат фракции «Слуга народа», заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
Она отметила, что при смене правительства были вопросы и к деятельности Авакова — «и относительно полиции, и, очевидно, относительно других моментов».
«Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД — это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта… Это правда — нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо», — отметила Кравчук.
ИА REGNUM напоминает, что 4 марта на Украине сменилось правительство, при этом Арсен Аваков стал одним из немногих министров, сохранивших свой пост. В целом он руководит МВД Украины бессменно с февраля 2014 года,