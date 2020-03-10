Челябинск, , 13:09 — REGNUM Новому начальнику управления безопасности жизнедеятельности Челябинска Валентину Гридневу предстоит создать учреждение, ответственное за городские пляжи. Об этом заявила мэр Наталья Котова, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Также ему нужно будет заняться набором штата для новой структуры. Кроме того, от него ожидают успехов и в текущей работе.

«Мы очень надеемся на то, что работа управления будет поставлена на качественно новый уровень», — сказала Котова. Как сообщало ИА REGNUM, о назначении Гриднева было объявлено 10 марта.

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