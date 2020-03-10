Сухум, , 13:10 — REGNUM Ветераны Отечественной войны Абхазии потребовали созвать экстренное заседание абхазского парламента для принятия антикоррупционных поправок в законодательство республики. Заявление, которое опубликовало информационное агентство «Аиашара», в видеообращении зачитал один из ветеранов Вианор Ашба.

«Мы, ветераны войны, обращаемся к спикеру парламента Валерию Кварчии и всему депутатскому корпусу незамедлительно 10 марта созвать экстренное заседание сессии парламента и принять наши требования по принятию поправок в Закон «О декларировании должностными лицами и депутатами собственности и доходов, а также по внесению в УК статьи «Незаконное обогащение должностных лиц» и вступлению Закона в силу со дня его принятия», — говорится в заявлении.

В заявлении указывается на то, что ветераны в случае бездействия депутатов оставляют за собой право на обращение к народу Абхазии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта группа из трех человек начала в Сухуме бессрочную забастовку, требуя внести в недавно принятый парламентом антикоррупционный законопроект ряд поправок. По мнению активистов, в нынешнем состоянии новый закон не будет эффективно работать. На 9 марта число голодающих увеличилось до шести. Протестующие также собрали более семи тысяч подписей поддержки своей инициативы.

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