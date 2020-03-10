Москва, 10 марта 2020, 13:02 — REGNUM Конституционная реформа в России происходит слишком быстро, и это не тот способ, с помощью которого ответственные люди меняют государственное устройство, считает генеральный директор Института внешнеполитических исследований Вероника Крашенинникова. Об этом она заявил 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Поэтому, как подчеркнула Крашенинникова, она не знает, «можем ли мы на нашем скромном уровне понять, что происходит», а поэтому «хотелось бы получить объяснения с более высоких уровней власти».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы президента РФ.