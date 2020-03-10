10 марта 2020 | Время чтения 12 мин

10 марта ровно месяц прошел с того дня, когда председатель Христианско-Демократического Союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала заявление о том, что желает покинуть пост лидера партии и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах федерального канцлера в 2021 году.

Святослав Андрианов, , 13:54 — REGNUM Всё это время одной из наиболее обсуждаемых тем внутриполитической повестки дня в Германии является борьба за пост председателя партии ХДС. Кто станет во главе одной из самых влиятельных политических партий в Европе — решат делегаты внеочередного съезда Союза 25 апреля текущего года.

Эмблема ХДС (сс) Olaf Kosinsky

Предлагаем Вам познакомиться с основными кандидатами на должность руководителя ХДС, который с высокой долей вероятности станет официальным кандидатом партии на должность федерального канцлера в 2021 году.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, занимающая в кабинете Ангелы Меркель пост министра обороны, была кандидатом в канцлеры начиная c 7 декабря 2018 года. В качестве председателя ХДС и преемницы госпожи Меркель она с самого начала подвергалась серьезной критике, причем не только со стороны политических оппонентов, но и однопартийцев.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Olaf Kosinsky

Эта ситуация привела к тому, что лидер партии была вынуждена поставить вопрос о доверии к своей кандидатуре на одном из съездов партии осенью 2019 года. Зал встретил ее выступление бурными аплодисментами, но ситуация тем не менее не изменилась, и буквально через несколько дней поток критики в сторону «АКК», как ее называют в германских СМИ, продолжился.

Каждый месяц сигналов о слабости политика становилось всё больше и больше, что и привело в результате к скандалу, случившемуся на выборах в Тюрингии, где несмотря на неоднократные запреты со стороны партийного руководства в Берлине члены фракции ХДС проголосовали за кандидатуру на должность премьер-министра этой федеральной земли от Свободной демократической партии, которую поддержала скандальная «Альтернатива для Германии».

Явное нарушение партийной дисциплины, благодаря которому репутации Христианско-Демократического Союза был нанесен серьезный урон, стало последней каплей, склонившей госпожу Карренбауэр к непростому, но вполне логичному решению: 10 февраля на заседании президиума ХДС она заявила, что снимает свою кандидатуру на пост федерального канцлера.

Несмотря на то, что, по заявлению главы партии Христианско-Социальный Союз (ХСС), входящей в объединенную с ХДС фракцию, Маркуса Зёдера единый кандидат в федеральные канцлеры от фракции ХДС/ХСС будет избран на очередном съезде ХДС в декабре текущего года в Штутгарте, можно предположить, что его имя станет известно значительно раньше, а именно 25 апреля.

Маркус Зёдер Patrick Büttgen, phoenix

В этот день на внеочередном съезде ХДС будет избран новый председатель партии, ведь именно он (или она) станет в последствии партийным кандидатом в бундесканцлеры, о чем неоднократно высказывались как АКК, так и ряд других уважаемых политиков Союза.

Таким образом, с одной стороны, борьба за должность председателя ХДС является, по сути, борьбой за статус кандидата на пост федерального канцлера, с другой стороны, для более точного прогноза относительно будущего кандидата необходимо учитывать еще один, не менее существенный фактор: 2 марта во время консультаций с действующим президиумом партии было принято решение о том, что избранный 25 апреля председатель партии должен будет вновь выставить свою кандидатуру на очередном съезде партии в декабре текущего года.

По состоянию на 6 марта свои кандидатуры на пост партийного шефа выдвинули 16 человек, но не все имена пока известны широкой общественности. Остановимся на трех кандидатах, которые не только публично раскрыли свои намерения, но и имеют наибольшие шансы на победу. Все трое из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, убежденные католики, имеют по трое детей, юристы по образованию и опытные политики.

Фридрих Мерц — вице-президент экономического совета ХДС. 64 года, адвокат, лоббист и политик. Родился в семье судьи окружного суда Арнсберга Йоахима Мерца и наследницы старинного дворянского рода из города Бриллон Паулы Савиньи. За его плечами 6 лет депутатства в Европейском парламенте и 15 лет в бундестаге, в том числе и на посту председателя парламентской фракции ХДС/ХСС.

Фридрих Мерц Michael Lucan

По собственному признанию, является миллионером, относя себя к «верхнему уровню среднего класса». Активно занимается благотворительностью, член Ротари-клуба, входит в состав «Трехсторонней комиссии» и Atlantic Bridge. Женат на председателе районного суда Арнсберга Шарлотте Мерц.

Фридрих Мерц является последовательным сторонником укрепления Европейского союза, в т.ч. путем создания единой европейской армии, усиления роли Европарламента и ослабления национальных суверенитетов.

Он относится к той части консервативного крыла ХДС, которая выступает за либерализацию в экономике. Активно поддерживает идеи дерегулирования и приватизации. Является сторонником уменьшения социальной помощи со стороны государства, говорит о необходимости не расширения «социального государства», а об его сокращении.

Выступает за ужесточение политики в отношении беженцев, категорически против приема новых беженцев со стороны Турции. «Мы должны дать беженцам четкий сигнал: нет никакого смысла стремиться в Германию — мы не сможем вас здесь принять», — говорит политик.

Данная позиция делает его еще более популярным у консервативного крыла ХДС, чья поддержка ему и так гарантирована. Возможно, поэтому в своих правоконсервативных высказываниях он довольно сдержан, хотя и говорил в одном из интервью, что было бы неплохо, если бы одним из заместителей президента бундестага стал представитель партии «Альтернатива для Германии». Тем не менее в соответствии с генеральной линией своей партии выступает против любых форм сотрудничества с данной политической силой.

В декабре 2018 года он уже участвовал в борьбе за пост главы ХДС, уступив Крамп-Карренбауер всего несколько процентов, набрав при этом 48,25% голосов.

Армин Лашет — премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. 59 лет, изучал юриспруденцию и государственное управление. За 41 год партийного стажа в ХДС был депутатом ландтага, бундестага, Европейского парламента, министром федеральной земли по делам поколений, семьи, женщин и интеграции.

Армин Лашет Superbass

С 2012 года является одним из пяти заместителей председателя партии ХДС. Является членом Европейской академии наук и искусств, входит в состав президиума Германского общества ООН, а также правления фонда Адальберта. Женат на Сюзанне Лашет, с которой они вместе пели в молодежном хоре.

Лашет, в противоположность представителю правого крыла партии Мерцу, относится к умеренно левому крылу ХДС, всячески поддерживая политику Берлина в отношении беженцев. «Во время кризиса с беженцами Меркель всё сделала правильно», — подчеркивает он.

Несомненно, в своей риторике относительно беженцев он учитывает печальный опыт ХСС, представители которого своими резкими заявлениями по вопросам миграции массово напугали избирателей на выборах в баварский ландтаг, из-за чего последние отдали свои голоса в пользу партии «зеленых».

Еще в бытность земельным министром по делам поколений, семьи, женщин и интеграции за свою либеральную позицию в отношении беженцев он заслужил от своих критиков прозвище «Турецкий Армин».

Во время начала гражданской войны в Сирии он выступал резким критиком занимавшего в те дни пост министра иностранных дел Гидо Вестервелле за помощь сирийской оппозиции, заявляя буквально следующее: «Абсурдно помогать в Сирии тем же силам, с которыми мы боремся в Мали. Это те же группы Ан-Нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые хотят уничтожить религиозное многообразие в Сирии и установить там шариатское право».

Являясь воцерковленным католиком, Лашет, в отличие от Мерца, считает, что ХДС в своей политике должен руководствоваться в первую очередь не консерватизмом, а примером христианского служения, в связи с чем он неоднократно выступал за социально ориентированные инициативы, а также против признания равноправными традиционных и однополых браков.

Примечателен тот факт, что в 2010 году в борьбе за пост председателя ХДС в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия он проиграл своему конкуренту Норберту Рёттгену, который занимал этот пост до мая 2012 года. В июне того же года господин Лашет всё же занял этот пост с 77% голосов. Таким образом, Лашет и Рёттген уже были конкурентами 10 лет назад на уровне федеральной земли, в текущем же году они борются за первенство на федеральном уровне.

Норберт Рёттген — председатель комитета бундестага по международным делам. 54 года, адвокат и политик. Изучал право в университете Бонна, в 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Аргументация Европейского суда. Типология, методика и критика». Так же, как и два его основных конкурента, Рёттген имеет огромный опыт политической работы, являясь депутатом бундестага 16 лет подряд.

Норберт Рёттген Tim Reckmann

С 2005 по 2009 год работал председателем комитета парламентского контроля бундестага — структуры, осуществляющей контроль за деятельностью спецслужб Германии. С 2009 по 2012 годы — министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности в кабинете Ангелы Меркель. С 2010 по 2012 — заместитель председателя ХДС. Женат на адвокате Эббе Херфс-Рёттген.

Его политическую позицию можно сформулировать следующим образом: более четкое ограничение политики ХДС от правого («АДГ») и левого («Левые») уклонов и устранение причин усиления правого популизма. Относительно политической платформы ХДС в преддверии очередных выборов в бундестаг Рёттген говорит о важности формулирования ясной для избирателей партийной позиции.

По вопросам миграции он хоть и не делает резких заявлений, как Мерц, но тем не менее говорит о необходимости навести порядок перед угрозой очередной волны беженцев из Сирии.

В отношении налогообложения он настаивает на снижении налоговой нагрузки, для привлечения большего числа сторонников партии. То же касается и его риторики в вопросах экологии — он неоднократно делал реверансы в сторону политики «зеленых», что позволило ему привлечь озабоченных экологическими проблемами избирателей.

Как и оба его основных оппонента, Рёттген заявляет о необходимости укрепления единства внутри ЕС под руководством Германии и Франции.

25 февраля на федеральной пресс-конференции в Берлине, помимо Лашета и Мерца (Рёттген воздержался от участия в конференции), возможностью общения с журналистами воспользовался еще один кандидат, желавший побороться за кресло партийного лидера — Йенс Шпан.

40-летний министр здравоохранения в правительстве Ангелы Меркель в ходе пресс-конференции заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу господина Лашета, пообещавшего Шпану в случае своей победы должность заместителя.

The Guardian называла Шпана возможным приёмником Меркель еще в 2016 году, однако на Гамбургском съезде ХДС в 2018 году последний занял лишь третье место, да и февральские соцопросы подтверждали, что в 2020 году у Шпана не так много шансов изменить ситуацию в свою пользу.

Господин Шпан объяснил свой поступок необходимостью усиления консолидации внутри партии: «В последнее время я много думал о том, что будет в сложившейся ситуации наиболее полезно для ХДС? События последних недель показали, что мы должны быть более сплоченными, также ясно, что председатель у партии только один, и кто-то должен отступить», — заявил он.

В своем выступлении Армин Лашет довольно четко изложил свою предвыборную платформу, заявляя о необходимости продолжения нынешнего центристского курса ХДС без резких разворотов в правую или левую стороны: «Если говорить о курсе партии, то я буду бороться за тот курс, чтобы ХДС оставался народной партией, той партией, к которой все мы принадлежим, партией центра».

Политическая позиция Лашета очень схожа с политической позицией Ангелы Меркель, которая, по заявлению ее критиков, «слишком сильно развернула ХДС в сторону социал-демократии». Политика Лашета — это политика «истинного центра» Союза, а его способность выступать в качестве силы, объединяющей левое и правое крыло партии, усиливается поддержкой со стороны крупнейшего в Германии регионального отделения партии.

Сразу же после выступления Лашета Мерц довольно жестко обозначил свою диаметрально противоположную позицию: «ХДС нуждается в принципиальном обновлении. Нам предстоит сделать выбор между преемственностью и изменением курса. От этого кадрового решения зависит также и выбор дальнейшего политического курса ХДС», — заявил политик.

Несмотря на резкие заявления, немецкие политологи сходятся во мнении, что Мерц, как, собственно, и его оппоненты, не собирается, да и не способен кардинально изменить курс ХДС. Его риторика связана с желанием вернуть Союзу голоса тех избирателей, которые в следствие «левого разворота Меркель» стали голосовать за «Альтернативу для Германии».

Каковы же шансы на победу у вышеописанных политиков, и станет ли кто-либо из них кандидатом в федеральные канцлеры?

Директор института исследования общественного мнения Forsa Манфред Гюлльнер считает, что Армин Лашет может стать наиболее вероятным кандидатом на должность федерального канцлера за его приверженность центристскому курсу и способность к консолидации. По его мнению, благодаря Лашету ХДС может вернуть себе голоса тех избирателей, которые начали голосовать за партию «зеленых».

В итоге, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в краткосрочной перспективе, как минимум до декабря текущего года, политический курс правящего Христианско-Демократического Союза будет зависеть от того, кто победит на выборах его председателя 25 апреля, при этом ждать радикальных изменений курса партии не приходится.

По данным опроса общественного мнения «Политический барометр», проводимого телеканалом ZDF среди немецких избирателей, несмотря на негативное отношение к Мерцу со стороны женского объединения ХДС, равно как и со стороны Союза немецких работодателей, по состоянию на 6 марта политик лидирует с 27% опрошенных, против 24% выступающих за Армина Лашета.

У Норберта Рёттгена всего 11% и третье место. Примечательно, что среди опрошенных членов ХДС разрыв между Мерцом и Лашетом значительно существеннее — 40% против 27%. Сохранится ли данная тенденция, мы узнаем в самое ближайшее время.

Святослав Андрианов — директор Центра политического анализа и информационной безопасности, член Российского совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии и Германского совета по внешней политике