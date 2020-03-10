Москва, , 12:58 — REGNUM Спешность с принятием поправок в Конституцию, с постоянными изменениями уже согласованных формулировок, а теперь и с выборами в парламент не кажется необходимой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 марта, политолог Дмитрий Солонников, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Как сообщалось ранее, Александр Карелин (депутат от «Единой России») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Он объяснил это предполагаемыми поправками в Конституцию изменением полномочий Госдумы и Совета Федерации. Идею уже поддержали Владимир Жириновский и Сергей Миронов.

«Спешность с принятием поправок в Конституцию явно не является необходимой. Как и постоянные изменения, которые вносятся в уже согласованные формулировки. Большая часть наших сограждан не очень понимают содержания многих поправок. И это не очень уместно, учитывая, что население хотели вовлечь в обсуждение этих поправок.

Можно было провести всенародное голосование в сентябре, в единый день голосования, а выборы проводить в намеченный срок, в декабре 2021 года, и ничего бы от этого не изменилось. Что могут изменить несколько месяцев? Что такого происходит в стране и в мире, что прежний состав Думы, от которой мало что зависит, не может поработать еще?

Но если ускоряется один процесс — с подготовкой поправок, то логично, что ускоряется и другой — с выборами.

Тот факт, что «Справедливая Россия» поддерживает идею досрочных выборов, выглядит странным и комичным одновременно, потому что, по данным социологов, она в новую Думу не войдет. КПРФ и ЛДПР при некоторых обстоятельствах могут преобразовать оппозиционный потенциал в рост своих фракций. Еще вероятнее, что «Единая Россия», с ребрендингом или без него, сохранит свои позиции. В том числе за счет многочисленных небольших новых партий, которые оттянут протестные голоса, но не войдут в парламент», — отметил Дмитрий Солонников.