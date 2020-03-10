Анкара, , 12:58 — REGNUM В Турции прокуратура потребовала посадить сотрудника Генконсульства США Метина Топуза, который обвиняется в связях с ФЕТО и шпионаже. Об этом 10 марта сообщает Turkiye.

По данным издания, сторона обвинения просит суд приговорить его к тюремному сроку от 7,5 до 15 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Метин Топуз называется участником запрещенной в Турции организации ФЕТО проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции считают основным организатором попытки переворота в июле 2016 года.

Топуз, арестованный в октябре 2017 года, также работал на американское Агентство по борьбе с наркотиками (DEA) в качестве переводчика и фотокорреспондента.

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