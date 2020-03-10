Джакарта, , 12:56 — REGNUM Посол Японии в Индонезии Масафуми Исии заявил, что японские граждане, живущие в Индонезии, не были источником распространения коронавируса, сообщает Sindonews.

Посол заявил, что Япония поддерживает политику правительства Индонезии, касающуюся предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране.

«Граждане Японии, проживающие в Индонезии, не являются источником распространения коронавируса, но являются индонезийскими друзьями. Давайте вместе работать над решением этой проблемы», — заявил посол Японии в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у индонезийского гражданина, имеющего статус постоянного жителя в Австралии, обнаружили коронавирус.

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