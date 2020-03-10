Киев, 10 марта 2020, 13:02 — REGNUM Окружной административный суд Киева отказал экс-премьер-министру Украины Алексею Гончаруку в рассмотрении иска об отмене его отставки, сообщило 10 марта издание Strana.ua.
По данным журналистов, поводом для отказа стало отсутствие паспортных данных Гончарука, а также неуплата судебного сбора.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины обратился в суд с просьбой заблокировать его отставку.
Юрист Андрей Портнов назвал иск Гончарука «глупым и позорным документом».
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