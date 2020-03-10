Москва, , 12:49 — REGNUM «Единая Россия» ясно осознаёт, что конституционные изменения меняют правовое и политическое пространство в России, и берёт на себя ответственность за то, чтобы в новом политическом пространстве была новая Государственная дума. Об этом 10 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя новость о том, что депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями Конституцию.

«Я бы сделал акцент на той поправке, которую будет вносить Карелин, — сказал Орлов. — Мотивы здесь, на мой взгляд, следующие. «Единая Россия» ясно осознаёт, что конституционные изменения меняют правовое и политическое пространство в стране, и берёт на себя ответственность за то, чтобы в новом политическом пространстве была новая Дума, которая представляет интересы избирателей по-новому, исходя из логики новой Конституции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против досрочных выборов в Госдуму.