Москва, , 12:46 — REGNUM Досрочные выборы в Госдуму омолодят и освежат нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Что это даст? Это омолодит, освежит. Я хочу, чтобы пришли больше юристов, экономистов и инженеров, тех, кто формирует страну, тех, у кого особое мышление», — говорит парламентарий.

В ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский предложил досрочные выборы президента