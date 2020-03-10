10 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Чтобы предотвратить признание Косово Москве необходимо активно работать с сербской оппозицией, демонтировать монопольное влияние Вучича на российские решения и внешнеполитическая позиция поддержать сохранение в Косово статус-кво без каких либо поспешных соглашений

Виктор Колбановский, , 12:42 — REGNUM Происходящие события и последние политические заявления Белграда говорят о том, что после предстоящих 26 апреля с.г. в Сербии парламентских выборов, на которых А. Вучич попытается упрочить позиции, его силы будут направлены на международное признание «Косово» путем подписания некого нового соглашения с властями самопровозглашенной Приштины. В этом направлении Вучич активно движется многие годы вместе со своим косовским партнером Х.Тачи. Президенту Трампу необходим внешнеполитический успех по Косово во время предстоящей в США избирательной кампании. И поэтому возглавить «операцию» по ускоренному косовскому признанию Глава Белого Дома поручил своему доверенному спецпредставителю Ричарду Гренеллу. Для России подобная «сделка» чревата очередным расширением НАТО на Балканах. В западный военный альянс вслед за «Косово» будут втянуты и Сербия, а затем Босния и Герцеговина. Но гораздо более негативными последствием станет моральный и политический ущерб в виде потери исторического доверия к России со стороны сербского народа. В результате может произойти невосполнимое ухудшение российско-сербских отношений и потеря Россией геополитического влияния на Балканах. На этом, очевидно строится стратегический расчёт мировых игроков, которых исторически не устраивает российское присутствие в балканском регионе.

Косово

Было бы не лишним в очередной раз напомнить о том, что что предыдущая «сделка» по Косово, печально известная как Брюссельское соглашение 19 апреля 2013 года, обернулась в итоге для России драматическими и даже трагическими последствиями. Добровольная сдача Белградом собственного суверенитета над Косово распалила и без того неуемные аппетиты Запада и через семь месяцев Москва получила на постсоветском пространстве евромайдан в Киеве, закончившийся государственным переворотом. Косовские сербы, возмущенные предательством собственных властей, выступили в тот период с публичным воззванием к Президенту России В.В.Путину и направили ряд обращений российским государственным руководителям. Но весной 2013 года Москва, находясь под монопольным влиянием лоббистов официального Белграда, проигнорировала позицию сербского народа, что в скорости привело негативному сценарию развития ситуации для самой России.

Встреча Александра Вучича и Хашима Тачи President-ksgov.net

Какие действия в нынешней ситуации может предпринять Москва, чтобы предотвратить признание Косово с проистекающими последствиями?

1. Необходимо начать активное сотрудничество российских политиков с сербской оппозицией.

Работая с сербской оппозицией по вопросу Косово, Москва решает как минимум две задачи: во-первых, увеличивает симпатии к России со стороны сербского народа и во-вторых, предпринимает эффективные меры для того, чтобы заблокировать готовящуюся сдачу Косово.

О возрастающем позитивном влиянии сербского оппозиционного фактора объективно свидетельствуют следующие обстоятельства. Сербские национальные протесты под лозунгом «Один из пяти миллионов» стали одним из ключевых, а во внутренней политике, пожалуй главным фактором, который не позволил Вучичу в 2019 году провести так называемое «разграничение» — по сути раздел Косово.

Сам Вучич, опирающегося на пророссийски электорат, прекрасно понимает, что развитие сотрудничества сербской оппозиции с Москвой представляет фатальную угрозу его собственной авторитарной власти и серьезно препятствует признанию Косово. В период текущего парламентского избирательного цикла для официального Белграда эти обстоятельства имеют особенно чувствительный характер. Но для Москвы это время тактически является наиболее благоприятным для создания хорошего задела на будущее. Однако следует понимать, что любые контакты в Москве с сербскими оппозиционерами будут подвергаться ожесточенной обструкции сербских властей. Из этого понимания проистекает следующий шаг.

Армия косовских албанцев President-ksgov.net

2. Необходимо демонтировать монопольное политическое влияние Вучича на российское государственное руководство.

Следует подчеркнуть, что этот процесс уже активно происходит в российских СМИ. А поводом тому, как ни странно, послужили попытки внедрить в российское информационное пространство методы сербской официальной пропаганды. Крайне противоестественно для российской аудитории выглядят вбросы переводов сербских проправительственных газет, демонизирующих оппозиционных лидеров. Ещё более нелепо смотрятся попытки белградскими пропагандистскими методами убедить кого-то в России о преимуществах «разграничения» Косово.

Подобного рода мелкие провокации с целью решить за счёт Москвы собственные внутренние сербские проблемы привели к совершенно противоположному результату. Начали выходить глубокие аналитические материалы о ситуации в Сербии и по Косово. Открывается лукавство сербских властей, изобличаются планы по сдаче Косов, а критика Вучича уже давно перестала в России быть закрытой темой. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы» (Лк. 12.2).

Разрушенный сербский православный храм в Косово Adam Jones

Но есть ещё одна проблема, связанная с российской внешнеполитической позицией, согласно которой «Москва готова поддержать возможные договоренности Белграда с Приштиной, если они будут соответствовать Резолюции СБ ООН 1244». Но в сложившейся ситуации, как только А. Вучич и Х. Тачи поставят свои подписи под соглашением, Запад заявит о окончательном признании Сербией независимости Косово. Вслед за этим перед Москвой возникнут настойчивые вопросы со стороны западных лидеров и, что самое неприятное, при согласии самого Белграда о принятии новой резолюции СБ ООН вместо грубо попранной резолюции 1244. Что может воспрепятствовать этому негативному сценарию?

3. Необходима российская внешнеполитическая позиция, обеспечивающая сохранение в Косово статус-кво конфликтующих сторон на основе положений резолюции 1244 и не допускающая любых поспешных соглашений.

На первый взгляд данные меры могут показаться в Москве неоправданными и чрезмерно радикальными. Возникнет вопрос: зачем нам портить хорошие отношения с сербским руководством? Ответ по этому поводу даёт история демонтажа монопольного политического влияния в Москве черногорского диктатора Джукановича.

Почти пятнадцать лет с 1997 по 2012 гг. сам Джуканович, его бывший посол в Москве, позднее возглавивший черногорский МИД, Милан Рочен в буквальном смысле обхаживали высших российских государственных руководителей, лгали, лицемерили и бессовестно использовали традиционную любовь черногорцев к России для укрепления собственной диктатуры. Первая цель у Джукановича была использовать Москву для обеспечения выхода Черногории из состава союзного государства. К великому сожалению это удалось осуществить. Став независимой Подгорица сразу же начала активно двигаться по пути вступления в НАТО. Однако учитывая высокие пророссийское симпатии черногорского народа Джукановичу крайне необходимо было получить от Москвы молчаливое согласие на этот шаг. Нынешнее поведение Вучича во многом копирует стиль своего многолетнего политического партнера Мило Джукановича. Только вместо НАТО Вучичу сегодня необходимо при соглашательстве Москвы сначала признать Косово, а вслед за тем уже втянуть Сербию в НАТО.

Россия хотя и с опозданием, тем не менее сумела изобличила лукавство Джукановича, преодолела жесткое сопротивление его агентов влияния, открыто осудила антироссийскую и античерногорскую политику Подгорицы и поддержала, к сожалению в неполной мере, оппозиционные черногорские силы. Сделав эти необходимые, хотя и не достаточные шаги, Москва не стала соглашателем вступления Черногории в НАТО. Это важное в истории российско-черногорских отношений обстоятельство сохраняет и укрепляет доверие к России народа Черногории.

Мило Джуканович Predsjednik.me

Как известно, в 2016 году экстремистская группировка, возглавляемая установленным агентом британской спецслужбы МИ6 Бебой Поповичем разработала и осуществила сценарий так называемогой «попытки госпереворота и покушения на Джукановича в день выборов». Жестким репрессиям подверглись лидеры оппозиционного Демократического фронта и многие ни в чем не повинные граждане. И хотя Джуканович путём экстремистского сценария сумел удержать власть, тем не менее основы его режима существенно поколебались.

В сегодняшние дни сотни тысяч граждан Черногории непрестанно шествующих в крестных ходах с хоругвями и иконами олицетворяют ВЕЛИКИЙ ИСХОД сербов и черногорцев из духовного, социально-культурного, экономического и других форм рабства и приближают неминуемый крах диктатуры криминальной группировки.

Ранее осуществлённая поддержка черногорской оппозиции, демонтаж политического влияния Джукановича и твёрдая внешнеполитическая позиция России свидетельствует об исторической оправданности и правильности действий Москвы. Что же касается нынешней ситуации в Сербии и вокруг Косово то для Москвы наблюдается рост напряжения по этим ключевым вопросам. Но накопленный черногорский опыт может послужить России хорошим подспорьем для дальнейших шагов по сербскому направлению.