Ташкент, 10 марта 2020, 12:40 — REGNUM Новым прокурором Алмазарского района города Ташкента назначен Ойбек Маннанов, сообщили 10 марта в пресс-службе ташкентской прокуратуры.
Генеральный прокурор Узбекистана Нишматилла Йулдошев подписал соответствующий приказ 7 марта. До назначения Маннанов занимал должность старшего помощника прокурора Ташкента по международно-правовым вопросам.
Ойбек Маннанов родился в 1986 году в Ташкенте. В 2009 году окончил Ташкентский государственный университет. Трудовую деятельность начал в прокуратуре Яшнабадского района Ташкента.