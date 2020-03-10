Тбилиси, , 13:13 — REGNUM Члены правящей партии «Грузинская мечта» начали работу по укрупнению мажоритарных округов и определению их новых границ для проведения выборов в парламент Грузии. Об этом 10 марта рассказал журналистам исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У нас разработан план, возможности для больших маневров нет, исходя из того, что должно быть сформировано всего 30 округов, должны быть разработаны соответствующие границы», — заявил Кобахидзе.

Он рассказал, что планируется сделать 7 избирательных округов в Тбилиси, по одному в городах Батуми, Кутаиси и Рустави. В остальных случаях в один округ будут объединять по 4 — 5 муниципалитетов.

Напомним, в результате подписанного соглашения между правящей партией Грузии и оппозицией, заключенного 8 марта, число мажоритарных округов к парламентским выборам в стране должно сократиться с 73 до 30.

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