Москва, 10 марта 2020, 12:38 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести досрочные выборы президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.
«Досрочные выборы должны состоятся 20 сентября… Надо идти до конца. Надо подумать о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета», — предложил Жириновский.
В ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента.
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