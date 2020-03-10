Сеул, , 12:42 — REGNUM С 11 по 16 марта из Китая в Южную Корею прибудут защитные средства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В МИД страны отметили, что в настоящее время ведутся переговоры об импорте масок, сырья для производства масок и специального оборудования.

Известно, что 11 марта в страну доставят 80 тыс. респираторов N95 и 10 тыс. защитных костюмов, 13 марта — 20 тыс. респираторов N95, 16 марта — 1 миллион медицинских масок.

Отмечается, что Южная Корея начнет импорт 5 млн защитных масок из Китая с 10 марта.

Напомним, что 30 января правительство Южной Кореи объявило, что предоставит Китаю финансовую помощь для борьбы с коронавирусом в размере $5 млн, а также 30 тыс. масок и 35 тыс. защитных очков.

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