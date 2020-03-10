Варшава, , 12:37 — REGNUM С 10 марта в Польше вводится обязательный санитарный контроль на восточных границах страны и в портах, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Павел Шефернакер. Как отметил замминистра, на границах со странами, не входящими в Шенгенскую зону, такие процедуры, как измерение температуры тела, будут применяться ко всем, в том числе и к пассажирам личного транспорта.

«Сегодня мы приступаем к санитарному контролю на восточной границе. На границе с Белоруссией, Украиной и Россией карты определения местоположения и измерение температуры будут охватывать всех, кто пересекает границу, в том числе пассажиров легковых автомобилей. Сегодня эти виды деятельности также проводятся на паромах, которые поступают в польские порты — Гдыня, Гданьск, Свиноустье», — приводит слова замминистра «Польское радио».

Как напомнил Шефернакер, санитарные проверки на границах с Германией и Чехией, где проезжает наибольшее количество туристических автобусов, были введены ещё в понедельник, 9 марта.

О санитарных проверках на границах, в поездах и в портах на пресс-конференции в понедельник объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он подчеркнул, что Польша — одна из первых стран в Европе, принявших такое решение.

В Польше подтверждено уже 17 случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. 467 человек госпитализировано с подозрением на коронавирусную инфекцию, более 1 000 помещены в карантин, и ещё 7 000 находятся под эпидемиологическим наблюдением.