Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Большинство требований США относительно новых видов вооружения, которые должны быть указаны в продлеваемом договоре СНВ-3, выглядит достаточно логичным, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 10 марта, комментируя заявления представителей Госдепа США.

Как сообщалось ранее, в Вашингтоне полагают, что для продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений (действие нынешнего договора заканчивается в 2021 году) необходимо включить в перечень некоторые новые российские системы вооружения.

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«В данном случае американские требования выглядят достаточно логичными. Если речь идёт об ограничении стратегических ядерных вооружений, то часть нового российского оружия этого класса должна быть включена в договор. В первую очередь это касается новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», торпеды с ядерной силовой установкой «Посейдон» и крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестнику».

При этом требование о включении в список баллистической ракеты «Кинжал» (запускается со специальной модификации перехватчика МиГ-31) не очень конструктивно. Она не обладает межконтинентальной дальностью и по сути является авиационной версией тактической ракеты «Искандер».

Россия может согласиться на включение этой ракеты в список СНВ-3 только при условии включения в него перспективных американских гиперзвуковых вооружений, в первую очередь — планирующих боевых блоков, которые планируется устанавливать на ракеты средней дальности и авиационные носители», — отметил Леонид Нерсисян.