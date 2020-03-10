Анкара, , 12:41 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости заключения нового соглашения между Анкарой и Брюсселем по вопросу о беженцах, об этом 10 марта сообщает Reuters.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в комментарии журналистам агентства, Анкара настаивает на упрощении визового режима между Турцией и Евросоюзом, что поможет решить проблему с нелегальной миграцией.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган покинул переговоры с представителями ЕС в Брюсселе без выработанного соглашения.

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