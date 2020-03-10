Вильнюс, , 12:31 — REGNUM Директор Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис даже на фоне скандала вокруг спецслужбы может сохранить свой пост на второй срок, однако президент Литвы Гитанас Науседа заявил в эфире деловой радиостанции Žinių radijas сегодня, 10 марта, что есть и другие кандидаты.

«Вопрос серьёзный в первую очередь из-за того, что есть больше кандидатур. Я оцениваю этого человека не только из-за поста директора Департамента государственной безопасности, но и за то, что человек делал до этого. Это патриот Литвы, который участвовал в военной миссии в Афганистане», — рассуждает Науседа.

Полномочия Яунишкиса завершатся 13 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, после того, как один из высокопоставленных сотрудников ДГБ дал показания в парламенте о незаконных действиях спецслужбы и сборе информации и компромата на некоторых участников президентской гонки. Имя докладчика засекречено, его охраняет специальный закон, однако в самом ДГБ признались, что вычислили информатора. Глава спецслужбы, отрицая обвинения, признался, что только в 2019 году ДГБ в отношении различных граждан проводило 80 тыс. проверок.