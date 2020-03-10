Джакарта, , 12:20 — REGNUM У индонезийского гражданина, имеющего статус постоянного жителя в Австралии, обнаружили коронавирус, сообщает Antara.

«Мы попытаемся собрать больше информации, но все равно будем уважать конфиденциальность», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте.

Ретно Марсуди заверила что, если заинтересованное лицо нуждается в помощи, представитель Индонезии в Австралии готов помочь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии объявило о росте числа жителей страны, заразившихся коронавирусом.

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