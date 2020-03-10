Страсбург, Франция, , 12:14 — REGNUM Политическое соглашение, подписанное оппозиционными силами Грузии и правящей партии «Грузинская мечта», приветствует Совет Европы (СЕ). Соответствующее заявление 9 марта было опубликовано на официальном сайте СЕ.

В заявлении выражается надежда, что достигнутые договоренности должны прекратить длящиеся в течение нескольких месяцев споры. Также отмечается, что стороны смогли договориться благодаря посредничеству представителей СЕ, США, Евросоюза и Германии.

«Мы с нетерпением ожидаем утверждения парламентом [Грузии] положений этого соглашения, а также иных требуемых изменений в избирательном законодательстве в соответствии с международными рекомендациями», — говорится в заявлении Совета Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии с ноября 2019 года проводили акции протеста, а затем объявили бойкот грузинскому парламенту, добиваясь отмены голосования за депутатов по мажоритарным округам на предстоящих парламентских выборах. 8 марта был заключен компромисс, по которому стороны согласились на сокращение мажоритарщиков с 73 до 30.

Читайте ранее в этом сюжете: Друзья экс-мэра Тбилиси Угулавы лгут обществу – спикер парламента Грузии