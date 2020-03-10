Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Администрация президента Грузии включается в работу межведомственного координационного совета по превенции коронавируса и направляет в эту структуру исполняющую обязанности руководителя президентской администрации Натию Сулава.

По информации пресс-службы президента, с первых дней распространения в стране вируса президент Саломе Зурабишвили владела всей информацией о запланированных государством мероприятиях по превенции этого заболевания.

«Комиссия, которая создана распоряжением премьера, объединяет представителей всех государственных ведомств, чтобы координированно обеспечить предотвращение распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано пока 15 случаев коронавируса, и все они связаны с путешествиями граждан в Иран и Италию. И лишь один, последний выявленный зараженный помимо Италии находился также в Испании, поэтому источник его инфицирования эпидемиологи установить затрудняются. В Национальном центре по контролю заболеваний предполагают, что число зараженных в Грузии будет расти параллельно ухудшению эпидситуации во всем мире.