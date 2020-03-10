Кабул, , 12:11 — REGNUM Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправили правительству Афганистана грузовики для перевозки членов движения, которые должны быть освобождены. Об этом 10 марта сообщает Reuters.

В соответствии с соглашением, достигнутым между боевиками и правительством страны, стороны конфликта обменяются 1 тыс. военнопленных. Данный шаг откроет возможность для прямых переговоров между сторонами конфликта, отмечают журналисты.

Напомним, ранее 29 февраля власти США подписали соглашение о мире с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что позволит вывести с территории Афганистана американские войска.