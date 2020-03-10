Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Иран ответственен за «удержание в заложниках и пытки» бывшего агента ФБР и предполагаемого информатора ЦРУ Роберта Левинсона. Об этом говорится в решении американского федерального судьи в Вашингтоне Тимоти Келли.

Келли указал, что судьба Левинсона никому не известна. Если он жив, то никого в истории США не удерживали в заложниках так долго. За произошедшее с Левинсоном «однозначно» отвечает Иран, подчёркнуто в решении, которое занимает 25 страниц.

Федеральный судья описал моральные страдания семьи Левинсона, в том числе семерых его детей. Он заявил, что иск родственников экс-агента будет удовлетворён, так как иранская сторона не прислала в суд своих представителей. Сумму компенсации Келли не указал, однако ранее родные Левинсона потребовали до $1,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году бывший сотрудник ФБР Левинсон пропал во время поездки в Иран. В США полагают, что власти Ирана причастны к его похищению, однако иранская сторона отрицает эти обвинения.

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