Тирана, , 11:57 — REGNUM 9 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты Албании сообщило о том, что среди 14 человек, прошедших обследование на коронавирус, обнаружено 4 заболевших. Трое из них заразились от своих родственников.

Таким образом, на данный момент известно о шести случаях заражения коронавирусом в этой балканской момент. Состояние больных не вызывает опасений.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего обследование на коронавирус в Албании прошли 77 человек. Все вступавшие в контакт с зараженными находятся на домашней изоляции под наблюдением медиков.

Случаев заражения коронавирусом в Косово до сих пор не выявлено.

В ходе экстренного заседания правительства премьер-министр Албанииита потребовал закрытия на карантин всех образовательных учреждений страны и ответы авиарейсов в Италию до 3 апреля 2020 года, а также запрета массовых мероприятий.

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