Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Оргкомитет Петербургского международного экономического форума сегодня, 10 марта, сообщил, что очередной, 24-й по счету, форум состоится в 2021 году.

«Форум 2020 года был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции», — напомнили в оргкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые петербуржцы обрадовались отмене ПМЭФ-2020, поскольку форум традиционно приводит к большим затруднениям на дрогах Петербурга и в аэропорту «Пулково».

Экономисты не видят в отмене ПМЭФ-2020 ничего хорошего для Петербурга и России, политики подозревают в отмене ПМЭФ козни Запада, а представители туристического бизнеса говорят об огромных потерях в связи с отменой форума.

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