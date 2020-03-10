Москва, , 11:53 — REGNUM Подлинной причиной обвала фондовых рынков является тупиковый характер неолиберальной экономики, кризис глобальной модели экономического развития. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, заявившего, что причиной обвала американского рынка являются «споры России и Саудовской Аравии о цене нефти и фейковые новости».

«Ситуация, когда основным источником прибыли являются финансовые спекуляции, рано или поздно должна была бы привести к такому исходу. «Нефтяной» кризис и спад производства в Китае из-за коронавируса могли быть лишь факторами, которые ускорили близость неизбежной развязки», — подчеркнула депутат.

«Если финансовые ресурсы не начнут работать на реальное производство, на инновации, на развитие, кризисные тенденции в мировой экономике будут усугубляться и дальше», — констатировала Панина.