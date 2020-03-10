Джакарта, , 11:53 — REGNUM Более ста инвесторов из Нидерландов стремятся к экономическому сотрудничеству с правительством Индонезии и устойчивым инвестициям, сообщает Antara.

«Мы надеемся построить более тесные партнерские отношения для сотрудничества с Индонезией, как между правительствами, так и между предприятиями», — заявил министр иностранных дел и торговли Нидерландов.

По его словам, Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве в областях устойчивого развития, сельского хозяйства, производства продуктов питания, управления водными ресурсами, инклюзивного развития и различных областях, связанных с устойчивыми секторами.

Напомним, Индонезия и Нидерланды имеют давние экономические отношения посредством совместной торговли и инвестиций. Миссия направлена на укрепление существующих экономических отношений между двумя странами.

Делегация из Нидерландов пробудет в Индонезии до 13 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Король Нидерландов вернул в Индонезию кинжал-реликвию