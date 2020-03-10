Москва, , 11:49 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил распустить Госдуму при условии поддержки поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», — полагает Жириновский.

Госдума 10 марта во втором чтении обсудит поправки в Конституцию. В основном предлагает поддержать инициативы президента РФ.

Ранее депутаты категорически опровергали возможность роспуска Госдумы, в частности, резко про эту инициативу высказывался спикер Госдумы Вячеслав Володин.