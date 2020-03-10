Чебоксары, , 11:49 — REGNUM Кадровые изменения, которые произошли в правительстве Чувашии, продолжились на муниципальном уровне. В числе первых ушёл в отставку «по собственному желанию» глава администрации Красночетайского района Александр Башкиров, который возглавлял муниципалитет более 8,5 лет. Его заявление рассмотрели и удовлетворили на внеочередном заседании депутатского корпуса, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения парламента.

Депутатский корпус рассмотрел заявление главы администрации Красночетайского района Александра Башкирова о досрочном сложении полномочий — «подаче в отставку по собственному желанию». Заявление было написано 2 марта, депутаты удовлетворили его на внеочередном заседании 5 марта, прекратив с этой даты его полномочия. Напомним, Башкиров работал сити-менеджером более 8,5 лет.

С 6 марта обязанности главы администрации Красночетайского района исполняет заместитель Игорь Живоев. Он будет работать на посту до назначения нового сити-менеджера.

Кроме того, депутаты избрали четырёх человек для включения в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Красночетайского района: в неё вошли три депутата, включая спикера Александра Степанова, и управляющая делами администрации района Светлана Князькова.

Напомним, ранее сложил полномочия главы администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, возглавив региональный гостехнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев ранее отмечал, что старается «настроить министров и глав администраций на более динамичную работу» — «на то, чтобы та ситуация, которая не решалась годами, быстро менялась». По его словам, «зачастую некоторым это не нравится».

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