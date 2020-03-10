Душанбе, , 11:48 — REGNUM Элитная рота спецназа министерства обороны Узбекистана на бронемашинах прибыла в Таджикистан, где завтра, 11 марта, стартуют совместные учения Вооружённых сил двух стран, сообщают таджикистанские СМИ.

Со стороны ВС Таджикистана в очередных совместных манёврах будут участвовать три роты спецназа, задействованы будут стрелковое оружие, бронетехника, артиллерия и авиация. Активная фаза учений пройдёт с 11 по 14 марта. Однако уже сегодня, 10 марта, по сообщению СМИ со ссылкой на источники в силовом блоке таджикистанского правительства, запланировано проведение рекогносцировки местности на военном полигоне «Фахрабад».

Военнослужащие двух соседних стран в ходе манёвров отработают совместные действия по уничтожению террористических группировок на таджикско-узбекской границе.

Напомним, ранее первые таджикско-узбекские учения прошли в Таджикистане в Согдийской области на полигоне «Нурафшон» в сентябре 2018 года. Cовместные манёвры так же были посвящены взаимодействию военнослужащих в уничтожении условных террористов.

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