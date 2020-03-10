Тбилиси, , 11:43 — REGNUM В парламенте и министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии инфицированных коронавирусом на данный момент нет. Об этом заявили спикер парламента и министр.

Причиной повышенного интереса журналистов к обеим структурам стали факты контактов депутата парламента и сотрудника министерства с зараженными коронавирусом лицами.

Депутат парламента Отар Данелия (кстати, бывший глава минсельхоза), который недавно вернулся в Тбилиси из Стамбула, летел вместе с гражданином, у которого позднее установили коронавирус. Как написал Данелия на своей странице в соцсети Facebook, об опасности инфицирования ему сообщили из Национального центра по контролю заболеваний, и он сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

По заявлению депутата, в режим самоизоляции он перешел сразу же после получения информации об инфицированном попутчике, но даже после благоприятного для него ответа от Национального центра по контролю заболеваний останется в режиме самоизоляции вплоть до 19 марта.

В режиме самоизоляции находится и заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Юрий Нозадзе, сыну которого на днях был подтвержден диагноз коронавируса.

Как заявляет министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили, его заместитель сдал тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, но несмотря на отсутствие опасности заражения, Юрий Нозадзе останется в изоляции в течение двух или трех недель. В самом здании министерства проведены дезинфекционные работы, поэтому, по утверждению Левана Давиташвили, никакой опасности для остальных сотрудников на данный момент нет.

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано пока 15 случаев коронавируса, и все они связаны с путешествиями граждан в Иран и Италию. И лишь один, последний выявленный зараженный помимо Италии находился также в Испании, поэтому источник его инфицирования эпидемиологи установить затрудняются. В Национальном центре по контролю заболеваний предполагают, что число зараженных в Грузии будет расти параллельно ухудшению эпидситуации во всем мире.