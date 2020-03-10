Варшава, , 11:38 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда принял решение не проводить встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

«Я принял решение не организовывать больших встреч в рамках моей президентской кампании. Это встречи, на которые приходят сотни людей, за что я очень благодарен. Чаще всего они проходят в закрытых помещениях, куда приходят по 600−800 человек. В этом случае риск распространения вируса слишком велик, и я бы не хотел подвергать опасности людей, которые приходят на такие встречи», — приводит слова президента «Польское радио».

Президент принял такое решение после консультаций с министром здравоохранения Лукашем Шумовским и главным санитарным инспектором Ярославом Пинкасом. На встрече, которая прошла в Бюро национальной безопасности, также присутствовали премьер-министр Матеуш Моравецкий, министр обороны Мариуш Блащак и министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

В ходе предвыборной кампании президент Дуда проводил автобусный тур по стране, как это делают в США. В нескольких местах остановки «Дудабуса» заканчивались неприятными инцидентами с участием активистов оппозиции. Тем не менее, в победе Анджея Дуды на предстоящих выборах почти никто не сомневается. Выборы состоятся 10 мая. В случае, если первый тур не выявит победителя, второй пройдёт 24 мая.

По состоянию на 9 марта в Польше официально подтверждены 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 170 человек госпитализированы, более 4 тысяч находятся на домашнем карантине.