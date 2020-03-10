Вильнюс, , 11:33 — REGNUM На закрытом заседании литовского парламентского комитета по нацбезопасности и обороне сегодня, 10 марта, директор департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис представил членам комитета информацию о проверках окружения кандидатов в президенты Литвы на выборах в 2019 году, факт чего ранее вызвал в Литве крупный политический скандал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава ведомства после заседания подчеркнул журналистам, что спецслужба не вела сбор информации о каком-то одном кандидате, проверялись абсолютно все.

«Мы представили информацию, что не проверялось окружение только одного кандидата — ещё раз повторяю, проверяли окружение всех кандидатов», — сказал Яунишкис.

По словам главы парламентского комитета Дайнюса Гайжаускаса, представленная информация лично его полностью убеждает в законности действий ДГБ, в цели которого входит безопасность внутриполитической системы страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, после того, как один из высокопоставленных сотрудников ДГБ дал показания в парламенте о незаконных действиях спецслужбы и сборе информации и компромата на некоторых участников президентской гонки. Имя докладчика засекречено, его охраняет специальный закон, однако в самом ДГБ признались, что вычислили информатора. Глава спецслужбы, отрицая обвинения, признался, что только в 2019 году ДГБ в отношении различных граждан проводило 80 тыс. проверок.