Джакарта, , 11:30 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо приветствовал возвращение в страну реликвии, криса принца Дипонегоро, привезенного королем и королевой Нидерландов, сообщает Antara.

Известно, что крис, национальный кинжал, был потерян и в конце концов найден в музее Лейдена в Нидерландах после длительного углубленного исследования, которое было проведено экспертами обеих стран.

Визит короля и королевы Нидерландов стал хорошей возможностью для правительства вернуть реликвию Индонезии.

«Это хорошая возможность сотрудничать для будущих отношений между Индонезией и Нидерландами. Я очень благодарен за то, что большинство членов кабинета находятся здесь со мной», — заявил король Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил короля и королеву Нидерландов сотрудничать по ряду вопросов, включая борьбу с инфекционными заболеваниями.

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