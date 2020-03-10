Сеул, , 11:30 — REGNUM МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении нескольких районов Италии, где зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, 9 марта представители министерства иностранных дел призвали граждан страны воздержаться от поездок в Пьемонт и Марке.

Таким образом, число регионов, в которые МИД призывает не ехать, увеличилось до пяти.

Ранее, 28 февраля МИД Южной Кореи призвал граждан страны воздержаться от поездок в Ломбардию, Венето и Эмилия-Романья.

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В министерстве отмечают, что данные меры были приняты в связи с резким увеличением числа заражённых коронавирусом в пяти регионах Италии. Отмечается, что 90% случаев заражения произошли в данных регионах.

Напомним, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страны, «черный» — запрет на посещение.