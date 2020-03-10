Махачкала, , 11:39 — REGNUM Главы еще двух районов Дагестана досрочно сложили с себя полномочия по собственному желанию. В отставку подали руководители Чародинского и Курахского районов 48-летний Мухидин Магомедов и 53-летний Замир Азизов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службах районных администраций.

Временное исполнение обязанностей глав Чародинского и Курахского районов возложено на заместителей Рустама Магомедова и Махача Хариева.

Мухидин Магомедов работает в администрации Чародинского района с апреля 2014 года, перед этим 17 лет служил в органах внутренних дел. Главой района был избран в декабре 2015 года, перед этим десять месяцев занимал эту должность в статусе временно исполняющего обязанности.

Замир Азизов первый раз был избран главой Курахского района в октябре 2010 года, повторно — в декабре 2015 года. Перед тем как возглавить районную администрацию, он на протяжении восьми лет был депутатом парламента Дагестана, а затем три года работал гендиректором ООО «Югснаб».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в течение нескольких дней в Дагестане в отставку по собственному желанию также подали главы Кайтагского района Алим Темирбулатов, Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и Унцукульского района Иса Нурмагомедов. Все они были избраны в 2015 году, и в этому году срок их полномочий истекает.