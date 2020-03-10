Пхеньян, , 11:08 — REGNUM В Северной Корее состоялись учения дальнобойной артиллерии. Как передаёт северокорейское Центральное телеграфное агентство, манёврами 9 марта руководил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

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Как уточняет южнокорейский комитет начальников штабов, три снаряда малой дальности были запущены в сторону моря из района города Сондок в провинции Хамгён-Пукто. Они пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

Отмечается, что очередные учения по нанесению огневого удара проведены в целях проверки способности фронтовых дальнобойных артиллерийских частей к внезапному военному контрудару.

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение результатами учений и подчеркнул, что народная армия должна продолжать и далее укреплять артиллерийскую подготовку.

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Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные пуски КНДР провела 2 марта. тогда было выпущено две, предположительно, баллистические ракеты малой дальности. Снаряды пролетели 240 км и достигли высоты 35 км. Ким Чен Ын «выразил большое удовлетворение» итогом учений. В Пхеньяне заявили, что состоявшиеся военные манёвры носили оборонительный характер и не имели целью угрожать какой-либо из стран.