Кано, Нигерия, , 11:10 — REGNUM Эмир Кано Мухаммед Сануси II, один из самых влиятельных духовных и традиционных лидеров в северной части Нигерии, был снят со своей должности за «неповиновение» после продолжительного конфликта с местным губернатором. Об этом передает ВВС Africa.

По словам корреспондентов, что этот шаг может вызвать гнев среди огромного числа последователей эмира на преимущественно мусульманском севере Нигерии.

Бывший глава банка, Сануси вступил на престол эмира в 2014 году после разоблачения в массовой коррупции в нефтяном секторе.

Корреспондент ВВС в Нигерии Исхак Халид заявил, что, хотя увольнение потрясло многих нигерийцев, для жителей северного штата Кано это не удивительно.

С 2017 года отношения между эмиром и нынешним губернатором Кано, Абдуллахи Гандуйе, были напряженными. Сторонники губернатора полагали, что эмир выступил против его переизбрания в прошлом году. После выборов 2019 года губернатор разделил эмират Кано на пять и назначил еще четырех эмиров, чтобы ослабить влияние Сануси. Сануси еще не прокомментировал свою отставку, и о его замене еще не была объявлена.

По информации телерадиокомпании, традиционные лидеры в Нигерии обладают незначительными конституционными полномочиями, однако способны оказывать значительное влияние, поскольку их считают хранителями как религии, так и традиций.