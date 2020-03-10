Минск, , 11:02 — REGNUM Визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Белоруссию отложен в связи с распространением коронавирусом COVID-2019, сообщил 10 марта телеканал «Беларусь 1».

Ранее планировалось, что работа миссии продлится с 19 по 30 марта, однако позже в США приняли решение ограничить зарубежные поездки представителей МВФ.

Отметим также, что из-за распространения коронавируса МВФ и Всемирный банк договорились провести ежегодную весеннюю сессию при помощи видеотрансляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала, что коронавирус COVID-2019 окажет негативное влияние на рост мировой экономики в 2020 году.

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