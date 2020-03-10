Сеул, , 10:51 — REGNUM 9 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонный разговор с коллегой из Саудовской Аравии, в рамках которого выразила глубокое сожаление по поводу запрета на въезд южнокорейских граждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

27 февраля правительство Саудовской Аравии запретила въезд в страну южнокорейцам, не имеющих вид на жительство в Саудовской Аравии, а 8 марта — ввело полный запрет на въезд.

Во время разговора Кан Гён Хва рассказала о ситуации в стране, а также подчеркнула, что Сеул делает все возможное для борьбы с коронавирусом нового типа. Она также отметила, что южнокорейские компании принимают участие в крупных инфраструктурных проектах и вносят вклад в развитие экономики саудовской Аравии, а также попросила коллегу пересмотреть ограничения на въезд.

В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд поблагодарил южнокорейскую коллегу за разъяснение ситуации, а также пояснил, что данные меры были введены из-за растущего числа заражённых коронавирусом в стране. Он также пообещал обсудить с другими министерствами возможность ослабления запрета для предпринимателей из Южной Кореи.