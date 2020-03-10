Богор, Индонезия, , 10:47 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил короля и королеву Нидерландов сотрудничать по ряду вопросов, включая борьбу с инфекционными заболеваниями, сообщает Antara.

В совместном заявлении для прессы в Богорском президентском дворце Джоко Видодо и король Нидерландов Виллем Александр отметили, что между двумя странами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

«Некоторые важные новые направления сотрудничества включают устойчивое производство пальмового масла, сотрудничество по вопросу мира и безопасности женщин, управление борьбой с инфекционными заболеваниями», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Нидерландов договорились укреплять сотрудничество в области дипломатической подготовки и повышать роль женщин в вопросах мира и безопасности.

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