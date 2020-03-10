Валлетта, , 10:46 — REGNUM Власти Мальты приостановили все транспортное сообщение с Италией в связи с распространением в этой стране коронавируса. Об этом 10 марта сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Мальты Роберта Абелу.

По его словам, прекращается выполнение всех авиарейсов между двумя странами, паромное же сообщение между Сицилией и Мальтой будет осуществляться только для перевозки лекарств и грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время из-за эпидемии коронавируса было отменено около 400 крупных международных мероприятий. Среди них — карнавалы в Венеции и в Бразилии, Международная туристическая выставка ITB Berlin и Всемирный конгресс иммунологов.

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