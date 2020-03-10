* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали к проведению заседания Совета Безопасности ООН по утверждению соглашения Вашингтона с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 марта сообщает Al Jazeera.

Мирный договор между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был подписан 29 февраля, в соответствии с ним с территории Афганистана выводятся американские военные, находившиеся здесь около 20 лет.

Военные должны покинуть страну в течение 14 месяцев. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свою очередь, обязуются не использовать Афганистан в качестве плацдарма для нанесения ударов по США.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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